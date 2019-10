24 ottobre 2019- 16:39 Privacy: idea Consulcesi Tech, blockchain per proteggere dati con trasparenza/Adnkronos

Tirana, 24 ott. (Adnkronos) - La tecnologia blockchain applicata ai dati personali per proteggerli, dare loro trasparenza e permettere agli utenti di avere consapevolezza di cosa condividono, quando e con chi. Con la possibilità, tra l’altro, di guadagnare direttamente dalla loro cessione. Questo perché i dati rappresentano un asset economico di enorme valore e quindi devono essere protetti attraverso strumenti normativi e tecnologici adeguati all’evoluzione dei modelli di business, come appunto la blockchain. A lanciare l’idea di un nuovo modello di protezione delle informazioni è Consulcesi Tech, nel corso della tavola rotonda ‘The Blockchain solution: data sharing for a better protection’ organizzata in occasione della 41esima Conferenza Internazionale dei Garanti della Privacy e Tutela dei Dati 2019 in corso a Tirana."E’ chiaro che il modello della mera protezione del dato non è compatibile con gli attuali e futuri cambiamenti tecnologici. Occorre dunque trovare un sistema che consenta alle persone di detenere il controllo delle informazioni e di permetterne il trasferimento delle stesse in piena trasparenza e consapevolezza, magari dietro congrua remunerazione", spiega Gianluigi Pacini Battaglia, ceo di Consulcesi Tech, provider tecnologico che opera nel segmento della tecnologia blockchain e nelle sue applicazioni pratiche. "La tecnologia Blockchain offre infatti le migliori e più concrete risposte alle criticità che i nuovi modelli di business legati della data economy hanno fatto emergere", prosegue."Per un’industria che non brucia più carbone ma dati, la risposta non è cercare di creare barriere sempre più complesse che ne limitino la diffusione ma - dice ancora - piuttosto dare a chi trasferisce i propri dati personali a soggetti terzi, che li utilizzano a fini commerciali, strumenti per decidere consapevolmente e liberamente. Noi di Consulcesi Tech chiediamo questo", ha concluso Pacini Battaglia.