16 ottobre 2019- 18:06 Privacy: Instagram migliora tutela dati condivisi con terze parti

Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Più controllo sui dati condivisi con le applicazioni di terze parti su Instagram. Il social network ritiene fondamentale proteggere i dati condivisi dai propri utenti, così come ritiene altrettanto importante dare a tutte le persone un maggiore controllo sui dati che condividono con altre app e servizi. Per questo motivo da oggi vengono introdotte nuove funzionalità che offrono agli utenti un maggiore controllo dei dati condivisi con app di terze parti. Le applicazioni e i siti web di terze parti spesso prevedono l'opzione "Importa foto da Instagram" o "condividi su Instagram", come ad esempio alcune che permettono di stampare facilmente le foto o aiutano a realizzare un sito web. Dopo aver collegato il proprio account a un servizio di terze parti, si concede l'accesso ad alcune delle informazioni del proprio profilo, come il nome utente e le foto. A partire da oggi, Instagram aiuterà le persone a gestire tutti i servizi esterni collegati al loro account. Per farlo, basta andare nella sezione "Impostazioni", cliccare su "Sicurezza" e su "App e siti web". Da lì, gli utenti avranno la possibilità di rimuovere tutti i servizi di terze parti che non vogliono più collegare al proprio account. Una volta rimosso, il servizio non avrà più accesso ai nuovi dati. Per permettere alle persone di conoscere quali di questi in particolare vengono richiesti da terzi, Instagram ha introdotto una schermata di autorizzazioni aggiornata che elenca tutte le informazioni a cui terzi richiedono di accedere. Sarà possibile "cancellare" o "autorizzarne" l’accesso direttamente dalla schermata di autorizzazione. Questi aggiornamenti saranno disponibili gradualmente nei prossimi sei mesi e consentiranno alle persone di avere un maggiore controllo sui loro dati condivisi.