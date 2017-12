PRO GEST: IN PRIMI 9 MESI CRESCONO RICAVI E MARGINI

28 dicembre 2017- 17:43

Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Il gruppo Pro-gest fondato da Bruno Zago e specializzato nella produzione integrata di carta, cartone, imballi e packaging chiude i primi nove mesi del 2017 con ricavi e margini in aumento. I ricavi consolidati sono aumentati del 7,93% a 350 milioni, l'ebitda sale da 78 mln a 80 mln. "Questi risultati già consolidati - spiega la cartiera veneta - sono direzionalmente in linea con le aspettative del management per quanto riguarda l’intero anno in corso. Negli ultimi mesi osserviamo ordini soddisfacenti in tutte le aree del nostro business".