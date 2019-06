27 giugno 2019- 17:52 Procedura Ue, c'è uno spiraglio

Osaka, 27 giu. (AdnKronos) - Un cauto ottimismo sembra emergere sulla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Ue. Sui conti pubbliciitaliani con Bruxelles "il clima è di dialogo costruttivo: è oggettivamente complicato ma visto che tutte le parti stanno manifestando un approccio che reputo costruttivo sono fiducioso che si possa arrivare a una soluzione", ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al suo arrivo a Osaka per il G20 dei capi di Stato e di governo. Anche perché, ha aggiunto, il nostro Paese "ha dati ottimo da poter condividere con Bruxelles".Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro dell'Economia Giovanni Tria: ''Siamo fiduciosi, con Moscovici ci parliamo continuamente e la trattativa con l'Europa non è più difficile che in passato''. ''Stiamo adottando provvedimenti che ci portano '' nella direzione giusta, ha detto ancora ribadendo che ''alla fine i conti saranno molto più bassi di quanto previsto''.Sulla procedura d'infrazione sono "ottimista", grazie "a Gdf e magistrati è stata fatta una lotta all'evasione. Lo stato incassa 1,4 mld di euro, è anche grazie a questi soldi che potremo evitare la procedura di infrazione. La lotta all'evasione sarà centrale per evitare la procedura", ha detto Luigi Di Maio, ospite di Porta a Porta.