20 febbraio 2019- 14:51 Processo a ex M5S, Grillo testimone

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Beppe Grillo è arrivato poco fa a piazzale Clodio per testimoniare nel processo che vede imputato Giovanni Favia, l'ex consigliere regionale M5S dell'Emilia Romagna. Favia, espulso dal Movimento nel 2012 in seguito a un fuori onda trasmesso in cui criticava la mancanza di democrazia interna, era stato querelato nel 2014 da Gianroberto Casaleggio per un suo editoriale, pubblicato sul quotidiano 'Il Tempo', in cui l'ex consigliere emiliano-romagnolo del M5S puntava il dito contro la scarsa trasparenza di legami tra la Casaleggio Associati e il blog di Beppe Grillo. Grillo è stato citato come teste dalla difesa di Favia.