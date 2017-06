PROCESSO MARRA, VIRGINIA RAGGI IN AUDIZIONE A LUGLIO

22 giugno 2017- 17:22

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Potrebbe essere fissata per luglio l'audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel processo che vede imputati Sergio Scarpellini e l'ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra per concorso in corruzione. La Raggi è stata inserita nella lista testi della difesa di Marra.