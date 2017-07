PROFESSIONI: AL VIA ITER IN SENATO DDL SU EQUO COMPENSO

4 luglio 2017- 15:09

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Al via l'iter del disegno di legge in materia di equo compenso e responsabilità civile delle professioni ordinistiche. Il provvedimento, di iniziativa del senatore Maurizio Sacconi (Epi), incardinato oggi presso la Commissione lavoro del Senato, è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dallo stesso Sacconi e dal presidente di Energie per l'Italia Stefano Parisi. Quest'ultimo ha collocato questa iniziativa legislativa nella prospettiva dello "statuto dei lavori" disegnato da Marco Biagi. "Energie per l'Italia -sottolinea Parisi- si batterà per sostituire il vecchio Statuto dei lavoratori con un moderno statuto rivolto a tutelare tutti i lavori tanto dipendenti quanto indipendenti. La cultura liberale - secondo Parisi - non è concorrenza sregolata al ribasso sui prezzi ma deve garantire una corretta proporzione tra remunerazione e qualità delle prestazioni". Infatti, spiega Sacconi, "si registra attualmente una tendenza incredibile di un fenomeno che vede una caduta della remunerazione che coincide anche con una caduta della qualità delle prestazioni". Per il senatore la proposta "consente di rendere nulle le clausole contrattuali che collocano la remunerazione al di sotto dei parametri minimi vigenti per orientare il magistrato nella soluzione del contenzioso".