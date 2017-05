PROMA: SACE E SIMEST A SOSTEGNO FILIERA AUTOMOTIVE GRUPPO

18 maggio 2017- 13:47

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Sace e Simest, unite nel Polo dell’Export e dell’Internazionalizzazione del Gruppo Cdp, e gruppo Proma, azienda leader nel settore della componentistica per automotive, hanno finalizzato un accordo a sostegno della filiera del Gruppo industriale campano. Sace e Simest metteranno a disposizione delle aziende fornitrici del Gruppo Proma, distribuite su tutto il territorio nazionale e attive in diversi comparti industriali, un pacchetto di soluzioni assicurativo-finanziarie per rispondere in modo più diretto alle numerose esigenze legate ai processi di sviluppo aziendale e apertura sui mercati esteri.L’iniziativa, firmata per Sace da Simonetta Acri, Chief Sales Officer, e per Simest da Andrea Novelli, Amministratore Delegato, consolida una relazione di lungo periodo con l’azienda campana che ha trovato in Sace e Simest due partner per sviluppare il proprio business all’estero e crescere sui mercati internazionali.Nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di fornitura, ad esempio, le aziende potranno ottenere liquidità attraverso il pagamento anticipato delle forniture eseguite; ottenere le garanzie necessarie per l’esecuzione di nuovi contratti di fornitura, in Italia e all’estero; proteggere il proprio fatturato dal rischio di mancato pagamento. Inoltre, tramite Sace e Simest, avranno a disposizione un’importante gamma di soluzioni per crescere e consolidarsi sui mercati internazionali: dai finanziamenti a tasso agevolato di Simest alle garanzie che Sace offre a supporto dell’internazionalizzazione, fino al recupero dei crediti insoluti in tutto il mondo.