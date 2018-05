5 maggio 2018- 14:31 Proteste anti-Putin, arrestato Navalny

Mosca, 5 mag. (AdnKronos/Dpa) - Aleksei Navalny è stato arrestato a Mosca durante una manifestazione contro Vladimir Putin, che lunedì si insedierà ufficialmente come presidente dopo la rielezione. Navalny, leader del Partito del Progresso e presidente della Coalizione Democratica, ha esortato i suoi sostenitori a scendere in piazza per protestare contro la permanenza di Putin al potere, contro la corruzione e contro la censura sul web.Secondo gli attivisti, le manifestazioni sarebbero andate in scena in più di 90 città in tutto il Paese. La polizia, nel complesso, avrebbe fermato 200 persone.