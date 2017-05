PROTEZIONE CIVILE: ASSESSORE VENETO, ISTITUIRE SERVIZIO CIVILE O MILITARE OBBLIGATORIO (2)

10 maggio 2017- 15:11

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’assessore ha poi parlato di quella che sulla stampa è stata definita la “guerra” dell’acqua tra Veneto e Trentino. A fronte della situazione di elevata criticità, il Veneto con un’ordinanza del 18.04.2017 ha dichiarato lo stato di crisi idrica e, per il bacino dell’Adige, ha imposto una limitazione nei prelievi irrigui del 50%. Si è contemporaneamente chiesto, e sostanzialmente ottenuto, alle Province Autonome di Trento e Bolzano di garantire una portata, a valle di Trento, di almeno 80 mc/s. Questa portata è la portata nominale di funzionamento della barriera anti-sale presente alla foce dell’Adige.Ma in questi giorni un assessore della Provincia di Trento ha dichiarato che per aiutare il Veneto adesso i bacini trentini sono vuoti. L’assessore veneto ha risposto che "non è questo il motivo, che va invece ricercato nella gestione degli invasi che in Trentino è avvenuta sulla base di dinamiche e convenienze legate soprattutto agli aspetti economici della produzione idroelettrica e non seguendo i criteri di una gestione responsabile della risorsa idrica che, in attuazione dell’art. 167 del D.Lgs. 152/06, deve dare priorità all’uso idropotabile nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di acqua".