PROTEZIONE CIVILE: ASSESSORE VENETO, ISTITUIRE SERVIZIO CIVILE O MILITARE OBBLIGATORIO (3)

10 maggio 2017- 15:12

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Riferendosi ancora a norme statali, l’assessore ha ricordato anche il caso delle autorizzazioni alla realizzazione di centraline idroelettriche sottolineando come la Regione non abbia la possibilità di fare leggi in materia che contrastino con quelle nazionali, in quanto verrebbero impugnate immediatamente come già accaduto sia per quanto riguarda la legge che bloccava le nuove cave, sia circa la norma che restringeva le autorizzazioni per i pirogassificatori vicino alle case, sia per le norme regionali che semplificavano gli interventi negli alvei dei corsi d’acqua. Le centraline idroelettriche sono infatti dichiarate dallo Stato, recependo una norma europea, “opere di utilità pubblica, urgenti e indifferibili” e sono previsti incentivi economici che il Veneto ha chiesto al ministro dell’ambiente di eliminare."Proprio questo è uno dei motivi che stanno alla base del referendum per l'autonomia che si farà in ottobre in Veneto: poter fare leggi regionali anche in materia ambientale che non possano venire impugnate", ha spiegato.