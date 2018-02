PRYSMIAN: ACCORDO CON MICROSOFT PER SMART WORKING IN SEDE BICOCCA

13 febbraio 2018- 13:38

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Prysmian ha siglato con Microsoft una collaborazione per un progetto di trasformazione digitale in una logica Cloud-First del quartier generale di Milano Bicocca. Fulcro di questo percorso d’innovazione è lo smart working, modello che ha preso forma contestualmente al trasferimento nel nuovo quartier generale del gruppo, composto da 21.000 dipendenti in 50 Paesi. Lo annuncia Prysmian in una nota. "Lo smart working è un progetto chiave nel nostro percorso di trasformazione digitale" commenta Stefano Brandinali, Group Cio di Prysmian Group, evidenziando che "si tratta di una rivoluzione graduale ma costante, con l’obiettivo di sviluppare un ambiente di lavoro sempre più mobile e virtualizzato, e siamo sicuri che lo smart working potrà rappresentare una leva competitiva e supportare la crescita del nostro Gruppo".