6 febbraio 2019- 22:05 Prysmian: accordo per progetto sviluppo rete trasmissione energia Washington

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha firmato un accordo per partecipare al progetto di potenziamento del sistema di trasmissione di energia del distretto della capitale statunitense. Il valore del progetto, si legge in una nota, ammonta a circa 190 milioni di dollari e la sua realizzazione, prevista in più fasi, è stimata per il periodo 2019-2026. La prima fornitura di cavi del valore di $13 milioni sarà da completarsi entro il 2019. Nel 2018 la popolazione di Washington, D.C. ha raggiunto circa 700.000 residenti, un significativo incremento demografico che ha generato un aumento della domanda di energia elettrica. Il progetto migliorerà l'affidabilità del sistema di trasmissione di energia elettrica e ridurrà il rischio di interruzioni temporanee di elettricità causate da calamità naturali. Inoltre rafforzerà la capacità della rete di supportare l’utilizzo di energia solare e altre soluzioni customer generated, così come la rapida crescita residenziale e commerciale nella regione. "Prysmian Group è orgogliosa di fare parte di questa lungimirante partnership in qualità di promotore di soluzioni smart per le infrastrutture” ha dichiarato Massimo Battaini, Ceo di Prysmian Group North America. "Siamo lieti di contribuire a fornire energia sicura, affidabile e sostenibile ai nostri clienti e alle comunità del Distretto di Columbia e del Maryland”.