6 febbraio 2019- 22:05 Prysmian: accordo per progetto sviluppo rete trasmissione energia Washington (2)

(AdnKronos) - Prysmian, fornirà soluzioni “chiavi in mano”, come responsabile della progettazione, ingegnerizzazione, fornitura, installazione e collaudo di sistemi in cavo ad alta tensione interrati. Il Gruppo fornirà cavi da 230 kV per un totale di oltre 100 km e cavi da 69 kV per oltre 200 km, tutti con isolamento XLPE, più relativi accessori e componenti di rete. Il progetto prevede inoltre la fornitura di un sistema integrato di monitoraggio basato sull’innovativa tecnologia PRY-CAM per la diagnostica e il monitoraggio delle reti elettriche di proprietà del Gruppo, che consente il rilevamento di tutti i parametri chiave del sistema elettrico (vibrazione acustica, scariche parziali, temperatura, etc.), garantendone una gestione efficiente e preventiva. Prysmian sarà responsabile anche per i servizi e i sistemi di manutenzione, eseguendo test sulla guaina dei cavi, attività di ispezione dei pozzetti e verifica della tensione. I cavi saranno prodotti nello stabilimento all'avanguardia di Prysmian ad Abbeville (Carolina del Sud, Usa). "L’integrazione tra Prysmian Group e General Cable ci consente di rafforzare la nostra competitività nel mercato dei cavi e sistemi terrestri per la trasmissione di energia", ha dichiarato Borjan Sehovac, High Voltage BU Vice President, Prysmian Group. "Il Gruppo ha recentemente ottenuto importanti commesse anche nell’area Asia Pacifico e in Sud America, consolidando così la propria posizione di leader di mercato" ha concluso Sehovac.