PSI: SESTO SAN GIOVANNI INTITOLA UNA VIA A CRAXI

17 gennaio 2018- 11:59

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi e un giardino a Gianfranco Miglio. La strada intitolata a Craxi sarà quella tra via Fiorani e Viale Marelli, lato palazzi 'Colosseo', mentre per Miglio è stata scelta l’area verde ricompresa tra Via Lovati, Via Fratelli di Dio e Via Molino Tuono. "L’intitolazione di una via a Bettino Craxi - commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni - è innanzitutto il riconoscimento a un politico e rappresentante delle istituzioni del nostro Paese che iniziò il proprio percorso a Sesto San Giovanni come dirigente locale della sezione del Partito Socialista Italiano e che, anche lontano da Sesto San Giovanni, ha sempre dimostrato con azioni importanti e concrete la propria vicinanza alla nostra città". "Il riconoscimento - sottolinea - è proiettato anche a tutto quel mondo socialista e cito, solo a titolo esemplificativo, fra tutti, Libero Biagi, Ruggero Lattisi e Loris Fantini, che con una passione infinita e un inscalfibile orgoglio sestese contribuì in maniera rilevante allo sviluppo economico e sociale della nostra città". "Per quanto riguarda Gianfranco Miglio, è stato un importante giurista e politologo del recente passato. Un innovatore che, prima di ogni altro, ha intuito l'importanza del federalismo e della sussidiarietà come valorizzazione dei territori” conclude Di Stefano,