PUBBLICITà: NIELSEN, MAGGIO CRESCE DEL 2,7%, BENE PRIMI 5 MESI 2017 (2)

11 luglio 2017- 18:49

(AdnKronos) - Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising chiude in positivo del 7,4% (+0,6%, se si escludono il search e il social). Buoni segnali anche dalla GoTV (2,8%) e dal transit (0,7%), mentre continua il trend negativo di cinema (-14,4%), outdoor (-17,6%) e direct mail (-4,7%). Per quanto riguarda i settori merceologici, se ne segnalano undici in crescita, con un apporto complessivo di circa 81 milioni di euro. Alle performance positive di automobili (+4,9%), farmaceutici (+9,8%) e abitazione (+2,3%), si contrappongono i cali delle telecomunicazioni (-7,1%) e di media/editoria (-13,9%). Andamento molto positivo per tre settori - elettrodomestici, giochi/articoli scolastici e industria/edilizia/attività - che incrementano il loro fatturato rispettivamente del 50,4%, 44,7% e 47,9%, con un apporto complessivo di circa 32 milioni di euro."L’aggancio alla ripresa economica europea da parte dell’Italia, ancora in lieve difficoltà, soprattutto dal punto di vista occupazionale, sarà fondamentale per il mercato della comunicazione. Ugualmente, lo saranno probabilmente del medio termine anche le iniziative tattiche come il Tax Credit", dice Dal Sasso. "I segnali di ottimismo in termini previsionali emersi dalla recente Assemblea dell’Upa, insieme agli indicatori di cui riportiamo la consueta sintesi, ci consentono di confermare una chiusura d’anno in crescita, seppur contenuta", conclude.