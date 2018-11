23 novembre 2018- 11:13 Puglia: Centinaio, bene Guardia Costiera, filiera ittica sempre più sicura

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Un’altra brillante operazione della Guardia Costiera per una filiera ittica sempre più pulita e sicura. No a prodotti contaminati o contraffatti sulle nostre tavole. Sì a un rafforzamento dei controlli a tutela dei cittadini-consumatori, soprattutto in vista delle imminenti festività". Così in una nota il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, sulla maxi operazione della Guardia Costiera avvenuta nelle province di Taranto e Brindisi."Grazie quindi alla Guardia Costiera ma anche a tutti gli altri organismi di controllo del ministero che tutelano ogni giorno la qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole. La difesa del vero Made in Italy agroalimentare passa anche da qui", rileva Centinaio.