23 novembre 2018- 11:24 Puglia: Toninelli, grazie a Guardia Costiera, difende ambiente e salute

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Grazie alla Guardia Costiera che difende l'ambiente e la nostra salute". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in un tweet in merito alla vasta operazione della Guardia Costiera, tra le provincie di Taranto e Brindisi finalizzata al contrasto di un’attività criminale organizzata, sistematica, dedita al furto, ricettazione, distribuzione e successiva commercializzazione su tutto il territorio nazionale di prodotti ittici contaminati, soggetti a vincolo sanitario, altamente nocivi per la salute pubblica, contraffatti mediante falsa certificazione.