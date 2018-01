PUTIN FA IL BAGNO NELL'ACQUA GHIACCIATA

19 gennaio 2018- 16:35

Mosca, 19 gen. (AdnKronos) - Immersione nell'acqua gelata per Vladimir Putin, che come milioni di altri fedeli russi ha partecipato alla tradizionale cerimonia che si celebra in occasione dell'Epifania ortodossa. Circondato da preti ortodossi e da simboli religiosi e con una temperatura che si aggirava intorno ai -5 gradi centigradi, il capo del Cremlino si è immerso in una buca, ritagliata nelle acque ghiacciate del Lago Seliger, a circa 350 chilometri a nord-ovest di Mosca. Il rituale, che si celebra ogni anno il 18 e il 19 gennaio, vede partecipare milioni di russi. E' la prima volta che il 65enne Putin prende parte pubblicamente al rituale ortodosso.