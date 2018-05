7 maggio 2018- 11:38 Putin ha giurato, al via quarto mandato

Mosca, 7 mag. (AdnKronos) - A poco meno di due mesi dalle elezioni nelle quali ha ottenuto la percentuale record del 76,7%, il presidente russo Vladimir Putin ha giurato per il suo quarto mandato al Cremlino, dove resterà fino al 2024. "Ritengo un mio dovere e la missione della mia vita fare tutto il possibile per la Russia - ha detto Putin, dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione - per il suo presente e per il suo futuro".