12 novembre 2018- 12:47 PwC: da Consob multa da 180 mila euro su lavori revisione bilanci 2012 Etruria

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Dalla Consob arriva una multa di 180 mila euro nei confronti della società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC) in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa. E' quanto si legge nel bollettino della stessa Commissione.E' applicata nei confronti di PricewaterhouseCoopers, si legge nella delibera, "la sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000,00 euro, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento alla stessa. Il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento". Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, "devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento". In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento "le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo". Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.