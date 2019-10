20 ottobre 2019- 17:52 Qantas: completato volo più lungo del mondo, 19 ore e 16 minuti

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - La compagnia aerea australiana Qantas ha completato il volo non-stop più lungo al mondo, da New York a Syndey. La durata del volo commerciale è stato di 19 ore e 16 minuti. C'erano 49 passeggeri e membri dell'equipaggio sul volo che ha permesso di eseguire una serie di test per valutare gli effetti dei viaggi a lunga percorrenza. "Questo volo è una novità davvero significativa per l'aviazione", sottolinea il Ceo di Qantas, Alan Joyce. "La ricerca che stiamo facendo dovrebbe permetterci di trovare le soluzioni migliori per il massimo comfort possibile".Altri due voli sperimenti sono previsti nell'ambito del progetto Sunrise: da Londra a Sydney a novembre e un altro volo tra New York e Sydney a dicembre. Entro la fine dell'anno sarà presa una decisione sul progetto Sunrise.