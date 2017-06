QATAR: FINCO (LEGA), VERIFICHE SU FINANZIAMENTI A MOSCHEE NEL VENETO

7 giugno 2017- 17:39

Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - “Ora che il Qatar è finito nella ‘black list’ perché sospettato di aiutare e finanziare i terroristi islamici è necessario fare chiarezza sui soldi arrivati a pioggia sul nostro territorio. E’ quanto mai necessaria una verifica per capire a chi siano andati, in che modo sono stati utilizzati e con che finalità. Non possiamo permettere che un solo euro venga speso per fare proselitismo e propagandare la jihad”. Lo sostiene Nicola Finco (Capogruppo della Lega Nord al Consiglio Regionale del Veneto) che in giornata si è recato a Thiene per un sopralluogo al cantiere della moschea che sorgerà in Via del Rosario.“Questa moschea, che sarà la più grande del vicentino, è il risultato delle politiche buoniste delle amministrazioni di sinistra. Qui non sappiamo chi ci ha messo i soldi, da dove arrivano le risorse necessarie a completare il cantiere e soprattutto non sappiamo chi verrà a predicare e cosa dirà. In un momento in cui i valori di libertà e democrazia della nostra società sono messi in serio pericolo occorre la massima trasparenza”, avverte.E Finco conclude “Abbiamo dato una grande opportunità ai sindaci con una legge regionale che dà la possibilità di intervenire nel caso ci fossero dubbi sui progetti. In questo caso purtroppo non è stata sfruttata”.