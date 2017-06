QATAR: GLI INVESTIMENTI NEL MONDO E IN ITALIA/SCHEDA

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Calcio, moda, immobili, ma soprattutto banche. Sono i settori in cui il fondo sovrano del Qatar, o Qia, del valore di quasi 340 miliardi di dollari, ha investito le sue risorse in giro per il mondo negli ultimi anni, con uno spiccato interesse per l'Italia, dove ha comprato, tra le cose, i grattacieli di Porta Nuova, a Milano, e la compagnia aerea Meridiana. Oggi, l'accusa più pesante per l'emirato che investe di più all'estero: secondo Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, Yemen e Bahrain, che hanno interrotto con lo Stato le relazioni diplomatiche, sosterrebbe il terrorismo. Non è escluso che la crisi possa avere ripercussioni sui suoi investimenti in Europa: lo Stato guidato dall'emiro al Thani si sta preparando ad affrontare i Mondiali di Calcio del 2022, sponsorizza una delle squadre più forti del mondo, il Barcellona, e ne possiede un'altra, il Paris Saint Germain. Tra le sue partecipazioni finanziarie, la più consistente in Europa è quella in Deutsche Bank, dove il fondo sovrano è presente con un 6% che, stando a indiscrezioni di stampa, potrebbe salire presto fino al 10% e oltre. In Italia, il Qatar ha scommesso soprattutto sulla Sardegna, dove nel 2012 ha comprato gran parte della Costa Smeralda tra alberghi di lusso e terreni non edificati e l'anno scorso ha raggiunto un accordo per il 49% di Meridiana, la compagnia aerea con sede a Olbia. Gli immobili sono la prima passione dell'emiro: tra questi, oltre al quartiere di Porta Nuova, possiede l'Excelsior Hotel Gallia di Milano e i più prestigiosi alberghi di Firenze: il Four Season, all'interno del Palazzo della Gherardesca, e lo storico Grand Hotel Baglioni. A Milano, Qia ha acquistato anche un palazzo di via Santa Margherita che ospita gli uffici di Credit Suisse e ha partecipato a un fondo per valorizzare un portafoglio di filiali di Deutsche Bank.