QATAR: GLI INVESTIMENTI NEL MONDO E IN ITALIA/SCHEDA (2)

5 giugno 2017- 21:14

(AdnKronos) - Attraverso Qia, il piccolo Stato ha fatto il suo ingresso anche nel capitale di Inalca, la società del gruppo Cremonini, insieme al Fondo Strategico italiano. Nel 2012, non direttamente con la Qia, ma attraverso una 'scatola societaria' chiamata Mayhoola for investment, i reali del Qatar hanno comprato la maison Valentino per la cifra di 700 mln di euro. Nel novero dei progetti in Italia, c'è anche un ospedale, in Sardegna: due anni fa, la Qatar Foundation ha acquisito l'ospedale ex San Raffaele di Olbia, e ha recentemente confermato gli obiettivi di realizzazione. I reparti dell'ospedale, che sarà un centro di cura e di ricerca d'eccellenza a livello internazionale, dovrebbero essere pronti per il 2018. Nel mondo, gli investimenti del fondo sovrano spaziano dai grandi magazzini di Harrods all'aeroporto di Heathrow, dal Banco Santander alla Agricultural Bank of China.