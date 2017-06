QATAR: LEGA, GOVERNO BLOCCHI PROGETTO MOSCHEA SESTO

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Il sindaco e il Governo devono "bloccare il progetto della costruzione della moschea di Sesto San Giovanni", che sarà la più grande del Nord Italia ma è "finanziata da fondi provenienti dal Qatar, uno Stato messo all'indice perché accusato di finanziare il terrorismo islamico internazionale". A lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento del Governo, dopo la denuncia del candidato sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano (Fi), sono il vicecapogruppo della Lega Nord in Consiglio Regionale, Jari Colla, e Riccardo Pase, segretario provinciale del Carroccio . Messa sotto accusa è la Qatar Charity, che in Italia "ha già sovvenzionato la costruzione di 43 moschee". Il voto di domenica, sostengono, "sarà uno spartiacque per il futuro della nostra comunità: o blocchiamo sul nascere la deriva islamista a Sesto e in Italia o presto tutti noi saremo chiamati a subirne le drammatiche conseguenze". Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia chiama in causa il sindaco della cittadina alle porte di Milano, Monica Chittò: "Giusto e doveroso pretendere trasparenza sui finanziamenti della più grande moschea del nord Italia in costruzione a Sesto San Giovanni. Alle porte di Milano già regna l'illegalità: proprio a fianco del cantiere di quest'opera, esiste già una moschea, definita dall'Amministrazione comunale 'provvisoria', che gli uffici tecnici di Regione Lombardia da tempo hanno dichiarato 'illegale'. E nonostante tutto ciò sia stato notificato al sindaco Chittò, nulla è stato fatto per sanare la situazione".