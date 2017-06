QATAR: MARENZI (SMI), PIù PREOCCUPATI PER STATI UNITI

6 giugno 2017- 15:44

Milano, 6 giu. (AdnKronos) - La tensioni in Medio Oriente, con la rottura dei rapporti da parte di Egitto, Barhein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi nei confronti del Qatar, "ci preoccupano, anche perché si tratta di un'area di grande interesse per quanto riguarda la moda, soprattutto rispetto ai consumatori, però abbiamo altri mercati molto più importanti che ci preoccupano di più come gli Stati Uniti". Lo afferma il presidente di Sistema Moda Italia, Claudio Marenzi, a margine dell'assemblea degli industriali del tessile abbigliamento oggi a Milano."Per ora non si è formalizzato nulla" fa notare, evidenziando che "ad oggi le 'sparate' del presidente Trump sono state tante e in tanti settori e direzioni diverse". "Si sta però tornando a ragionare sul Ttip" precisa Marenzi, facendo intendere che dunque è difficile fare previsioni su quelle che saranno le decisioni di Trump. Resta il fatto che, "comunque, ci preoccupano di più gli Stati Uniti che sono il nostro terzo mercato di sbocco, mentre il Qatar è importante ma un po' meno".