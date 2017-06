QATAR: MERIDIANA, NO IMPATTO DA CRISI GOLFO, AL LAVORO CON QATAR AIRWAYS

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - La crisi che si è aperta tra l'Arabia Saudita e i suoi alleati e il Qatar non ha alcun impatto operativo su Meridiana, la compagnia in procinto di convolare a nozze con Qatar Airways. Ad assicurarlo all'Adnkronos sono fonti vicine all'aviolinea di base ad Olbia. L'attenzione è tutta puntata sugli ultimi sviluppi nel Golfo Persico che, tuttavia, sottolineano, non dovrebbero avere ripercussioni sull'investimento messo in campo dalla compagnia aerea mediorientale.Meridiana e Qatar Airways stanno lavorando in vista del closing dell'operazione che vedrà entrare, con un aumento di capitale, la compagnia del Golfo nella compagine azionaria della holding Aqa (la nuova capogruppo), ora controllata da Alisarda, per arrivare a detenere un pacchetto azionario del 49%. Come era avvenuto per la partnership tra Alitalia ed Etihad, oltre questa soglia Qatar non potrà andare. Pena la perdita dei diritti di volo per Meridiana.In questa fase, i due partner stanno lavorando al nuovo piano industriale che si svilupperà nel 2018 alla luce di tutte le novità e del nuovo scenario sul mercato italiano che si è aperto con la crisi Alitalia. Un piano, dunque, che dovrà tener conto dei nuovi sviluppi e di tutte le incognite del caso. Qatar Airways e Alisarda hanno dato il via alla loro partnership con un memorandum di intesa, firmato nel febbraio del 2016, che, prevede, tra i suoi punti, un accordo con i sindacati sul nuovo piano industriale. Accordo che arriverà, dopo una corsa a ostacoli durata mesi, nel giugno successivo.