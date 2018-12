17 dicembre 2018- 17:23 Qualità vita: sindaco Verona, mai così in alto, bene cultura, sicurezza, ambiente

Verona, 17 dic. (AdnKronos) - “La posizione del 2018 è di gran lunga la migliore degli ultimi anni. Negli ultimi cinque, Verona non è mai andata così bene, arrivando così alta in classifica. Il 13° posto, con un miglioramento di 12 posizioni, è molto positivo, soprattutto perché la discontinuità è segnalata nei settori che ci stanno più a cuore e nei quali ci siamo più impegnati: cultura, sicurezza e ambiente", così il sindaco di Verona, Federico Sboarina commenta la classifica de 'Il Sole 24Ore", sulla qualità della vita nelle città italiane."Nell’area cultura siamo la prima città del Veneto e soprattutto siamo la prima città in Italia per biglietti venduti. L’importanza che da subito abbiamo attribuito al rilancio culturale e, ancora di più, tutte le scelte messe in campo per Fondazione Arena trovano un riscontro oggettivo. Qualità, promozione e calendari importanti hanno riportato gli spettatori nei nostri teatri, con quello all’aperto che fa la parte maggiore", sottolinea."Anche nell’ambiente e servizi sono state scalate 13 posizioni. Merito di politiche per la sostenibilità, ma anche dello stop al consumo del suolo registrato nell’ecosistema urbano. Ma merito anche dei servizi che il Comune sta sempre più migliorando", spiega.