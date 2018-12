17 dicembre 2018- 20:01 Qualità vita: Zingaretti, complimenti a Milano, merita riconoscimento

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - "In molti mi hanno chiesto di commentare questa classifica del Sole 24 Ore. Complimenti a Milano che si merita questo riconoscimento anche perché è riuscita a coniugare in modo chiaro e innovativo modernità e solidarietà. Frutto dell'impegno di una classe politica e amministrativa intelligente che ha saputo anteporre sempre gli interessi della città alle questioni di parte". Lo scrive sul suo blog Nicola Zingaretti."Questa capacità si vede nei comportamenti dei diversi attori civili e politici. Nel Pd milanese, infatti, si è affermato in questi anni un modello in controtendenza che ha coniugato confronto e rispetto con l’apertura alla società. Un bel modello da cui ripartire anche per il nuovo Pd nazionale che dovremo costruire”.