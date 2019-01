7 gennaio 2019- 13:29 Quattro i neonati morti a Brescia

Milano, 7 gen. (AdnKronos Salute) - C'è anche un quarto neonato morto agliSpedali Civili di Brescia in questi giorni. A quanto si apprende, il piccolo è nato sabato 5 gennaio con una grave malformazione ed è deceduto nel giro di poco tempo. Dalle prime indiscrezioni risulta che, secondo l'ospedale, non ci sarebbe correlazione con le altre morti avvenute sempre in questi giorni nella Terapia intensiva neonatale della struttura.