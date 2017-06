QUIRINALE: A NAPOLITANO SCORTA SECONDO NORME CON MENO UOMINI DI QUANTO INDICATO

13 giugno 2017- 18:22

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Al Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è assicurato un servizio di tutela secondo quanto previsto dalle norme e con un numero di uomini inferiore rispetto a quello indicato da alcuni articoli giornalistici pubblicati in questi giorni. E' quanto spiega una nota dell'ufficio stampa del Quirinale."In riferimento ad alcuni articoli apparsi sulla stampa, in questi giorni, si fa presente che corrisponde a un interesse pubblico e a un obbligo dello Stato garantire, come sempre è avvenuto, la sicurezza dei Presidenti della Repubblica emeriti. La tutela è assicurata, non a richiesta dell'interessato, ma sulla base delle norme vigenti, con gli stessi criteri e con le stesse modalità utilizzati per analoghi servizi di protezione". "I dettagli sulla composizione di detti servizi sono dati sensibili. Per quanto riguarda la protezione del Presidente emerito Giorgio Napolitano -conclude la nota- viene impiegato un numero di persone di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato negli articoli, che non hanno pertanto riscontro nella realtà".