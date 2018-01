QUIRINALE: CASINI, NOMINA SEGRE ALTO VALORE SIMBOLICO

19 gennaio 2018- 16:46

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "La nomina di Liliana Segre a senatrice a vita non ha solo un alto valore simbolico, ma un grande significato politico e istituzionale. Viviamo in un'epoca in cui la memoria il più delle volte si disperde e in molti altri casi viene addirittura falsificata per le peggiori manipolazioni. Il presidente della Repubblica, con questa scelta, si conferma come un'ancora salda e solida, vero punto di riferimento della democrazia italiana". Lo dice Pier Ferdinando Casini (Civica Popolare), presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.