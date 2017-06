QUIRINALE: CON VISITA PAPA ESORDIO PER IL PRIMO CORAZZIERE DI COLORE

10 giugno 2017- 17:37

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Particolare coincidenza questa mattina al Quirinale in occasione della visita di papa Francesco. Ha fatto il suo esordio nel servizio d'onore al palazzo il primo corazziere di colore, un giovane di origini brasiliane nato in Italia. Nel reparto da due anni, nei giorni scorsi aveva prestato servizio in occasione della presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni per l'anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Oggi invece il corazziere si trovava nell'imponente scalone che porta al Salone dove il Capo dello Stato e il Papa hanno tenuto i loro discorsi.