5 giugno 2019- 18:01 Quirinale: consegna premi Presidente Repubblica '16-'17

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei Premi 'Presidente della Repubblica' per gli anni 2016 e 2017 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di San Luca e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e delle Borse di Studio in memoria dei Maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli.Sono intervenuti il presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro Michele Dell'Ongaro, il presidente dell'Accademia Nazionale di San Luca, Francesco Cellini, e il presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Giorgio Parisi. Il Presidente della Repubblica ha consegnato i 'Premi Presidente della Repubblica' dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per l'anno 2016 al maestro Ennio Morricone e per l'anno 2017 al Maestro Antonio Pappano; dell'Accademia Nazionale di San Luca per l'anno 2016 al maestro Giovanni Anselmo e per l'anno 2017 a Renato Rizzi; dell'Accademia Nazionale dei Lincei per l'anno 2016 a Lilia Costabile e per l'anno 2017 a Brunangelo Falini.Il Presidente della Repubblica ha inoltre consegnato le Borse di Studio in memoria del maestro Goffredo Petrassi per l'anno 2016 al maestro Sofia Avramidou, e per l'anno 2017, al maestro Takuya Imahori, e in memoria del maestro Giuseppe Sinopoli, per l'anno 2016 al maestro Leila Shirvani, e per l'anno 2017, al 'Quartetto Felix' composto da Vincenzo Meriani, Francesca Venga, Matteo Parisi e Marina Pellegrino. Erano presenti il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Bussetti, il Questore della Camera dei Deputati, Gregorio Fontana e rappresentanti del governo.