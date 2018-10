22 ottobre 2018- 13:28 Quirinale: Conte, Grillo? Sentito Mattarella, stop polemiche inutili

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "C'è stata una mia conversazione" con il Presidente Sergio Mattarella, "era molto sereno" ed "era a caldo" delle dichiarazioni di Beppe Grillo ieri al Circo Massimo che "abbiamo anche commentato. Non facciamone un caso e polemiche inutili". Così il premier Giuseppe Conte, conversando con la stampa estera. "Le dichiarazioni impegnano chi le ha fatte, mi sembra che anche il M5S abbia ieri prontamente dichiarato che quelle di Grillo erano dichiarazioni personali che non coinvolgono i 5 stelle e che non c'era riconducibilità all'accordo di governo. Confermo - puntualizza - che nulla del genere è nel contratto di governo".