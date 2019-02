28 febbraio 2019- 17:11 Quirinale: convocato giovedì 7 marzo Consiglio supremo difesa

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 7 marzo, alle ore 17.00. L'ordine del giorno prevede: punto di situazione sulle principali aree di crisi. Stato e prospettive dell'impegno italiano nei diversi Teatri; possibili sviluppi di natura strategico-militare in ambito Alleanza atlantica e Unione europea e discendenti implicazioni per il nostro Paese; aggiornamento sul processo di riforma e modernizzazione dello Strumento militare nazionale, anche riguardo ai programmi di investimento.