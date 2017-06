QUIRINALE: DA LUNEDì MATTARELLA IN CANADA, FORTE RAPPORTO CON ITALIA E UE/ADNKRONOS

22 giugno 2017- 17:35

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Rafforzare un'alleanza che assume un significato sempre più strategico, sia nei legami con l'Italia che con l'Unione europea, anche alla luce delle politiche adottate dagli Stati Uniti e degli effetti che queste potranno determinare nei rapporti transatlantici. Nasce con queste premesse la visita di Stato che da lunedì prossimo, 26 giugno, e fino a sabato primo luglio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compirà in Canada.Una missione che arriva a distanza di vent'anni esatti dall'ultima di un Capo di Stato italiano, Oscar Luigi Scalfaro; a 70 anni dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi; in coincidenza con i festeggiamenti per il 150/mo anniversario della Confederazione canadese; e in occasione del 375/mo anniversario della fondazione della città di Montreal, dove negli stessi giorni della presenza del Presidente della Repubblica arriverà la nave 'Amerigo Vespucci'.Per Mattarella inoltre, come accaduto recentemente nei viaggi in Argentina ed Uruguay, ci sarà modo di mettere in risalto il ruolo svolto in Canada dalla comunità di origine italiana, proveniente da due diverse ondate migratorie: la prima tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la seconda negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso.