QUIRINALE: DA LUNEDì MATTARELLA IN CANADA, FORTE RAPPORTO CON ITALIA E UE/ADNKRONOS (2)

22 giugno 2017- 17:35

(AdnKronos) - Attualmente si tratta di circa un milione e mezzo di persone, il 4,8 per cento della popolazione totale, la terza presenza dopo quella anglofona e francofona, a cui si aggiungono circa 280mila cittadini italiani iscritti all'Aire. Da notare che proprio a maggio di quest'anno il Parlamento canadese ha approvato una mozione, presentata da una rappresentante non di origine italiana, che ha riconosciuto il mese di giugno come 'Italian heritage month'.Da un punto di vista economico invece l'interscambio tra Italia e Canada ammonta a 5 miliardi e 300 milioni di euro; 230 sono le imprese italiane operanti nel Paese; dopo Gran Bretagna e Germania siamo il terzo partner commerciale europeo; nel 2016 il valore delle esportazioni, in crescita, è stato pari a 3 miliardi e 700 milioni di euro, con un saldo positivo a favore dell'Italia.Ma la visita di Mattarella incrocia una serie di scadenze internazionali che contribuiscono a rafforzarne l'importanza. Innanzi tutto la staffetta alla guida del G7, che non sarà soltanto un passaggio formale, ma sancirà una linea di continuità con le conclusioni del vertice di Taormina, soprattutto in tema di libero scambio e cambiamenti climatici.