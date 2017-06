QUIRINALE: DA LUNEDì MATTARELLA IN CANADA, FORTE RAPPORTO CON ITALIA E UE/ADNKRONOS (3)

22 giugno 2017- 17:35

(AdnKronos) - Una comunanza di vedute manifestatasi del resto anche in occasione nel viaggio in Canada nell'aprile scorso del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e nelle giornate successive al summit in Sicilia, quando è stato il Primo ministro canadese Justin Trudeau a fermarsi nel nostro Paese per una serie di incontri con lo stesso Mattarella, con il premier, con alte cariche istituzionali e con esponenti di primo piano del mondo economico.Naturalmente un approccio alle questioni internazionali che si inquadra nel rapporto più generale tra Canada ed Unione europea, destinato a conoscere un nuovo impulso laddove invece dovessero aumentare le distanze tra Europa e Stati Uniti ed alla luce del Trattato Ceta, ratificato dai Parlamenti europeo e canadese ed in vigore quindi per le materie che riguardano l'esclusiva competenza dell'Ue.Un accordo al centro anche di critiche e polemiche che per essere attuato completamente dovrà ottenere il via libera anche dai singoli membri dell'Unione. E proprie in queste settimane è iniziato l'esame del testo da parte della commissione Esteri del Senato.