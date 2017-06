QUIRINALE: DA LUNEDì MATTARELLA IN CANADA, FORTE RAPPORTO CON ITALIA E UE/ADNKRONOS (4)

22 giugno 2017- 17:35

(AdnKronos) - Per Mattarella quindi si tratterà di un'occasione per riaffermare come l'interdipendenza sia la condizione che caratterizza sempre di più questa stagione storica e come in questo contesto sia fondamentale la collaborazione tra Ue a altre grandi aree del mondo, grandi Paesi o aree di integrazione regionale.Concetti sul quale il Capo dello Stato non ha mai mancato di insistere nelle sue missioni internazionali nei vari Continenti, richiamando l'importanza di organizzazioni quali il Mercosur in America latina, l'Unione africana e l'Asean nel Sud est asiatico.Nella sua visita in Canada il Presidente della Repubblica farà tappa in tutte le principali città del Paese. Martedì 27 sarà nella capitale Ottawa, dove incontrerà il governatore generale David Johnston. Quindi vedrà sia la collettività italiana che i parlamentari canadesi di origine italiana, mentre il giorno dopo avrà colloqui con il Primo ministro, Justin Trudeau, e con gli speaker del Senato, George Furey, e della Camera, Geoff Regan.