QUIRINALE: DA LUNEDì MATTARELLA IN CANADA, FORTE RAPPORTO CON ITALIA E UE/ADNKRONOS (5)

22 giugno 2017- 17:35

(AdnKronos) - Sempre mercoledì 28 Mattarella si sposterà a Montreal, dove l'agenda prevede un faccia a faccia con il Primo ministro del Quebec, Philippe Couilard, l'incontro con la collettività italiana e il ricevimento a bordo della nave scuola della Marina militare 'Amerigo Vespucci'. Nell'occasione, il sindaco Denis Coderre, consegnerà al Capo dello Stato le chiavi della città, in occasione dei 375 anni della fondazione.Giovedì Mattarella sarà invece a Toronto, dove nell'agenda spicca la visita al Centro organizzativo scuole tecniche italiane. Nata per offrire assistenza ai migranti italiani, la struttura è ora un'agenzia comunitaria multiculturale che da oltre 60 anni offre in molte lingue servizi sociali, scolastici e di lavoro a tutte le comunità di emigranti, ai nuovi canadesi e alle persone bisognose, in 17 località sparse tra Toronto e le regioni di York e Peel. Dopo il colloquio con il Primo ministro dell'Ontario, Kathleen Wynne, il Presidente della Repubblica visiterà anche la Galleria d'arte dell'Ontario, dove per l'occasione verrà riaperta al pubblico dopo tanti anni la sala che ospita, tra le altre opere, la 'Lavanda dei piedi' di Tintoretto. Quindi l'incontro con la collettività italiana.