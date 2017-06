QUIRINALE: DA LUNEDì MATTARELLA IN CANADA, FORTE RAPPORTO CON ITALIA E UE/ADNKRONOS (6)

22 giugno 2017- 17:35

(AdnKronos) - Ultima tappa della visita, venerdì 30 ,la sosta a Vancouver, città con un ruolo trainante per lo sviluppo del Canada sul fronte del Pacifico. Qui Mattarella vedrà il governatore della Provincia della British Columbia, Judith Guichon; visiterà prima il centro di Ricerca per lo studio delle particelle e della fisica nucleare; poi il Museo antropologico, omaggio alla cultura canadese. Infine, anche in questo caso, l'incontro con la comunità italiana, prima del ritorno nel nostro Paese.