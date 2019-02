28 febbraio 2019- 17:03 Quirinale: da Mattarella vertici Bank of America

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente e amministratore delegato della Bank of America, Brian Moynihan, e il presidente del Global advisory council della Bank of America, John Kerry, con una delegazione del Global advisory council della Bank of America. Ne dà notizia un comunicato.