QUIRINALE: DOMANI E VENERDì LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

31 maggio 2017- 09:57

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Due giorni di iniziative per celebrare la Festa della Repubblica al Quirinale e con eventi in luoghi simbolo della Nazione con l'intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Primo appuntamento domani alle 15 sulla Piazza del Quirinale, con il Cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Alle 18 tradizionale concerto che il Capo dello Stato offrirà al Corpo diplomatico accreditato in Italia. Accompagnato dai Solisti Aquilani, il noto violoncellista Giovanni Sollima si esibirà in un programma di musica italiana: Vivaldi, Donizetti, Boccherini e una composizione dello stesso Sollima. Il concerto, che avrà luogo nel Salone dei Corazzieri al Quirinale, sarà trasmesso in diretta da Raiuno dalle 18. Al termine si terrà nei giardini il ricevimento per la Festa della Repubblica. Venerdì 2 giugno, alle ore 9.15, il Presidente della Repubblica deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria e alle 10.00 interverrà alla Rivista Militare ai Fori Imperiali. Nel pomeriggio i Giardini del Palazzo del Quirinale saranno aperti al pubblico dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nell'occasione i complessi bandistici della Marina militare, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri, eseguiranno brani da concerto originale per banda, arrangiamenti di brani dal repertorio classico e colonne sonore.