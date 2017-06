QUIRINALE: DOMENICA CAMBIO DELLA GURDIA E CONCERTO

16 giugno 2017- 09:25

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - Domenica 18 giugno alle ore 18 si terrà il tradizionale Cambio della Guardia d'Onore al Palazzo del Quirinale, al termine del quale la Banda dell'Aeronautica militare eseguirà un concerto con in programma C. Walter, 'Neige d'Avril'; J.P. Sousa, 'Resumption'; U. Roever, 'Highland Cathedral'; G. Rossini, Allegro dal Guglielmo Tell; A. Di Miniello, 'Marcia d'ordinanza'.