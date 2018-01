QUIRINALE: DOMENICA CAMBIO GUARDIA E CONCERTO

19 gennaio 2018- 12:20

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - Domenica 21 gennaio alle 16 si terrà il tradizionale cambio della Guardia d'Onore al Palazzo del Quirinale, al termine del quale la Banda dell'Aeronautica Militare eseguirà un concerto di cui si indica il programma: E. Osterling, Bandology; L. Clark, Cartoon Symphony; Vangelis, 1492 The Conquest of Paradise; M.Fabrizio/G.Morra, I Migliori Anni-Marcia; A. Di Miniello, Marcia d'Ordinanza Am.