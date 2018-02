QUIRINALE: GESSICA NOTARO E NON SOLO, MATTARELLA PREMIA EROI QUOTIDIANO/ADNKRONOS

4 febbraio 2018- 14:17

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - L'insegnante che presta servizio nelle sezioni scolastiche ospedaliere, il dirigente in pensione che accetta di collaborare con il ministero dell'Istruzione per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nelle zone colpite dal terremoto. Gli imprenditori che sostengono un loro dipendente malato privo di copertura previdenziale, il volontario che ha supportato gli emigranti italiani in Germania favorendone l'integrazione. I funzionari di Polizia in prima linea contro le violenze alle donne e la stessa Gessica Notaro, aggredita con l'acido dal suo ex compagno. Sono alcuni dei cittadini esempio di impegno civile e dedizione al bene comune, ai quali anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto conferire, motu proprio, l'onorificenza al Merito della Repubblica italiana (Omri), che verrà consegnata domani nel corso di una cerimonia al Quirinale in programma alle 17. Si tratta di 6 commendatori, 15 cavalieri e 9 ufficiali.