QUIRINALE: GESSICA NOTARO E NON SOLO, MATTARELLA PREMIA EROI QUOTIDIANO/ADNKRONOS (3)

4 febbraio 2018- 14:17

(AdnKronos) - A fianco dei malati, in un settore particolarmente delicato, l'insegnante Annamaria Berenzi, 52, di Brescia, della quale si sottolinea "la professionalità e l'umanità con cui presta il proprio servizio presso le sezioni scolastiche ospedaliere a favore di studenti malati di tumore o con problemi neuropsichiatrici e per l'impegno nella sensibilizzazione sul tema della malattia''. Da segnalare gli incontri iniziati nell'ottobre scorso all'Auditorium dell'Istituto Sant'Ambrogio di Milano, tra i ragazzi malati di cancro e gli alunni delle scuole superiori. La milanese Greta Sole De Todaro, 31 anni, è invece la prima clownterapeuta italiana in sedia a rotelle e dedica quasi tutto il suo tempo libero ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.