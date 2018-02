QUIRINALE: GESSICA NOTARO E NON SOLO, MATTARELLA PREMIA EROI QUOTIDIANO/ADNKRONOS (4)

4 febbraio 2018- 14:17

(AdnKronos) - Una sensibilità concreta al tema della malattia dimostrata anche dai titolari della società Siropack di Cesenatico, Barbara Burioli, 48 anni, e Rocco De Lucia, 50. Un loro dipendente, Steven Babbi, 22 anni, combatte da 10 anni contro un sarcoma di Ewing che lo ha costretto ad assentarsi spesso dal lavoro per seguire le terapie e dal settembre scorso si è visto interrompere l'erogazione dell'indennità retributiva per malattia.I suoi datori di lavoro non hanno esitato ad assumersi i relativi oneri retributivi, in linea con il sistema di welfare flessibile adottato dall'azienda.